Trois nouveaux centres de vaccination de masse à venir

Trois nouveaux centres de vaccination de masse ouvriront bientôt leurs portes dans la Capitale-Nationale, en vue de l'arrivée importante de vaccins prévue dans les prochaines semaines.

Le CIUSSS dit vouloir être prêt "à livrer rapidement les vaccins lorsqu’ils arriveront en plus grande quantité et ainsi protéger le plus de gens possible. D’autant plus que l’adhésion à la vaccination est excellente dans la région."

Les installations sont ainsi presque complétées au centre de ski Le Relais, qui pourra accueillir jusqu'à 4000 personnes par semaine.

L'ancien local de la boutique Clément des Galeries de la Capitale aura la même capacité d'accueil, alors que l'aréna Marcel-Bédard, à Beauport, pourra permettre de vacciner jusqu'à 8000 personnes de façon hebdomadaire.

Les dates d'ouvertures officielles seront communiquées plus tard, en fonction selon de l'arrivée de nouvelles doses.

Actuellement, près de 30% de la population de la Capitale-Nationale est vaccinée contre la COVID-19.