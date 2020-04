Trois ordres professionnels lancent une enquête sur la situation en CHSLD

Les experts mandatés par le Collège des médecins du Québec (CMQ), l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec se pencheront sur la qualité des soins au public et au privé.

Les enquêteurs s'attarderont principalement aux pratiques du CHSLD Herron et de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal afin de rendre des analyses sur les pratiques médicales observées dans les milieux privés et public.

Avant la crise de la COVID-19, il y avait déjà un manque de ressources et d'expertise infirmières en CHSLD. La crise a rendu le problème plus aigu et a mis en lumière cette problématique. Il est impératif que collectivement nous tirions des leçons de ces événements. Le Québec doit revoir le modèle de soins prodigués aux personnes âgées. Pour l'OIIQ c'est une priorité nationale.

Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

C'est la première fois que la CMQ, l'OIIQ et l'OIIAQ collaborent ensemble pour un contexte d'enquête. Le rapport final conjoint servira à faire des recommandations aux autorités.

Le quart de toutes les contaminations au coronavirus se retrouvent dans des résidences pour ainés de la province.