La ville de Québec compte sur trois projets pour relancer l'économie de la région.

De concert avec l'Université Laval, le Port de Québec et la Chambre de commerce, la ville souhaite prioriser la Zone d'innonvation Littoral Est, le réseau structurant de transport en commun ainsi que le terminal de conteneurs en eau profonde appelé aussi projet Laurentia.

La Zone d'inonvation du Littoral Est a pour but de créer d'ici 2035 un carrefour de classe mondiale, regroupant des entreprises, des centres de recherches et des institutions œuvrant principalement dans quatre secteurs économiques présentant des profils de croissance importants soit la mobilité, la santé durable, les technologies propres urbaines et les milieux de vie connectés.

Pour ce qui est du Port de Québec, le projet Laurentia représente un investissement de 775 millions de dollars qui en fera l’équipement du genre le plus moderne en Amérique.