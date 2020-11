Tuerie à Québec, le présumé meurtrier officiellement accusé

Le suspect arrêté suite à une série d'agressions à l'arme blanche, hier soir à Québec, a comparu cet après-midi par visioconférence. Carl Girouard, âgé de 24 ans, fait face à deux accusations de meurtre au premier degré et à cinq chefs de tentative de meurtre.

Des perquisitions ont été effectuées dans une résidence de St-Thérèse, au nord de Montréal, en lien avec cet événement.

Les identités des deux victimes ont par ailleurs été confirmées plus tôt aujourd'hui par le Bureau du Coroner.

Il s'agit de François Duchesne, 56 ans, et de Suzanne Clermont, 61 ans, tous deux résidents de la ville de Québec.

Une ordonnance de non-publication vise toutefois les identités des cinq blessés dans cette affaire, dont la vie n'est pas menacée.

Le premier ministre a fait parvenir ses condoléances aux familles des victimes par voie de communiqué, cet après-midi.

"Au nom de tous les Québécois, j’offre mes condoléances aux familles et aux proches de Mme Suzanne Clermont, de M. François Duchesne et de même qu’aux cinq autres personnes blessées dans la tuerie perpétrée hier dans notre capitale nationale. Toutes nos pensées sont avec vous et avec les blessés, à qui nous souhaitons de se rétablir le mieux et le plus vite possible." - François Legault, premier ministre du Québec.