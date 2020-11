Un 67e Carnaval adapté et sans défilé

La 67e édition du Carnaval de Québec, du 5 au 14 février, sera fort différente cette année, pandémie oblige.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l'événement sous le thème "Frette, pas frette, j’y vais!" se déroulera sur 7 sites différents afin de limiter les rassemblements.

L'organisation se voit également obligée de mettre de côté les traditionnels défilés pour la même raison.

"Les sites sont clôturés, ce sont des sites pour lesquels on contrôle les entrées et les sorties. On n'a pas le choix de se conformer à ces règles-là pour la sécurité de tous." - Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec.