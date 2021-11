Un billet de groupe du Loto-Max rapporte 50M$ à 5 personnes de Québec

Cinq citoyens de la région de Québec se partagent le gros lot de 50 millions du Loto-Max tiré vendredi dernier.

Les gagnants Denis Tremblay (et son épouse Danielle Côté) , Réjean Bernier, Jean-Claude Turcotte, Jean Wesly-Lévesque et Gilles Pelletier et ont reçu chacun un chèque de 10 millions de dollars jeudi après-midi.

La remise a été effectuée au tout nouveau centre de paiement de Loto-Québec qui vient d'ouvrir ses portes à Beauport.

Le billet en formule groupe a été acheté au kiosque de Loto-Québec des Galeries de la Capitale.

Les gagnants ont l'intention de se gâter et d'en faire profiter leurs proches.