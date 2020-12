Un bingo coanimé par le maire Labeaume 

La Ville de Québec annonce la tenue d'un bingo spécial dans le cadre des activités réconfort en cette période de pandémie. L'activité coanimée par le maire Régis Labeaume aura lieu le dimanche 20 décembre à 14h00.

Le Bingo sera diffusé sur les ondes de TéléMag (Bell 1119 Vidéotron 610). L'animatrice Ève-Marie Lortie sera à la barre de cette activité en compagnie du maire de Québec Régis Labeaume.

Les gagnants se partageront des prix d'une valeur de 5 000$ en dollars solidaires, échangeables dans 400 commerces de Québec.

Les cartes seront disponibles gratuitement dès aujourd'hui dans les bureaux d'arrondissements et les bibliothèques municipales.

Le nombre de cartes est limité à 11 250 et elles seont distribuées jusqu'à ce que les quantités soient écoulées. Les participants doivent être âgés de 18 et plus afin de réclamer un prix.