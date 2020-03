Un client malade force la fermeture d'une SAQ à Lévis

Un octogénaire qui présentait des symptômes correspondant à ceux de la Covid-19 a forcé l'évacuation d'une SAQ ce midi à Lévis.

Un certain vent de panique s'est emparé de la clientèle de la succursale de la Route du Président-Kennedy lorsqu'il s'est mis à tousser et cracher compulsivement. L'homme aux prises avec une détresse respiratoire a été dirigé à l'extérieur où des policiers l'ont rejoint vêtus d'une combinaison spéciale et d'un masque N95.

L'homme malade aurait par ailleurs agrippé plusieurs véhicules stationnés dans sa confusion. Selon Le Soleil, il aurait eu de la difficulté à composer son NIP au moment de payer ses achats. C'est à ce moment qu'il a avoué qu'il ne se sentait pas très bien.

Des ambulanciers l'ont ensuite accompagné vers l'Hôtel-Dieu de Lévis en respectant un protocole établi spécialement pour des situations de coronavirus.

Fausse alerte

La société d'État a plus tard tenu à rectifier les faits. Les ambulanciers sont revenus à la succursale afin d'informer le personnel que les symptômes n'étaient pas ceux du coronavirus et que l'homme n'était pas pourteur de la Covid-19. La SAQ ouvrira vendredi demain à 10h00.

Une autre succursale de la SAQ est aussi fermée temporairement dans le coin de Bromont. La mesure a été prise en raison d'un client qui a appris qu'il venait d'être testé positif à la Covid-19. Dans ce cas, ce sont des employés de la succursale qui ont réalisé qu'il était passé acheter du vin vendredi dernier.