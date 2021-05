Un complexe aquatique de 20M$ pour la Ville de Québec

La Ville de Québec projette la construction d'ici 5 ans d'un complexe aquatique de 20M$, dans le secteur nord. Le site exact reste toutefois encore à déterminer.

Le maire Labeaume reconnaît que le secteur de l'ancien jardin zoologique est digne d'intérêt, notamment en raison de la construction de deux nouvelles écoles, primaire et secondaire, mais que des discussions devront d'abord avoir lieu avec la Commission de la Capitale-Nationale, à qui appartient le terrain.

La Ville espère par ailleurs l'appui financier du gouvernement pour réaliser ce projet, dont le travail de préparation est toujours en cours.

En présentant son plan directeur en loisirs aquatiques ce matin, l'administration Labeaume a précisé que ce sont près de 89M$ qui seront investis pour améliorer ou ajouter des installations aquatiques au cours des prochaines années.

L'argent sera déployé en fonction des besoins, selon le développement des secteurs et la présence de jeunes familles, par exemple,

pour améliorer l'accessibilité aux piscines intérieures et extérieures, ainsi qu'aux jeux d'eau.

"On tente toujours de tenter d'accomoder les écoles, pour qu'elles puissent en même temps développer des programmes de sport-études. Ça fait toujours partie de notre vision des choses. En autant que c'est possible, on va tenter de coller nos bassins sur des lieux d'enseignement." - Régis Labeaume, maire de Québec.