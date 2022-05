Un coureur établi un nouveau record au Demi-marathon de Lévis

Un record a été établi au 21,1km chez les hommes lors du lancement de la saison de Je Cours Qc.

Marc-Antoine Senneville de Trois-Rivières a remporté la première place du Demi-marathon de Lévis qui se tenait hier avec un temps de 1 heure 4 minutes et 56 secondes.

"Je suis vraiment heureux de battre mon record personnel et celui de l’événement. À partir du 19e kilomètre, c’est devenu plus difficile, alors que les deux derniers étaient en dénivelé négatif, ce qui permet d’être plus rapide, mais qui rend le tout plus ardu au niveau musculaire comme les jambes sont fatiguées." - Marc-Antoine Senneville, vainqueur du Demi-Marathon de Lévis.