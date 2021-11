Christian Junior-Perreault, 33 ans recherché pour des agressions commises à Stoneham s'est livré aux autorités mardi midi.

La Sûreté du Québec a confirmé son arrestation par communiqué.

Perreault faisait l'objet de trois mandats d'arrestation et un avis de recherche avait été publié lundi.

Entre le 10 et le 12 novembre, il aurait agressé un homme et une femme, en plus de séquestrer cette dernière.