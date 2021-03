Un cycliste happé mortellement à Québec

Un cycliste âgé dans la soixantaine est mort hier soir après voir été frappé par un véhicule dans le secteur de Beauport.

La collision s'est produite vers 17h00 sur le boulevard Monseigneur Gauthier à l'angle de l'avenue Saint-Ulric. Les policiers n'étaient toujours pas parvenus à identifier la victime, trois heures après le drame.

Le conducteur et des témoins devaient être rencontrés afin d'éclaircir les circonstances entourant l'accident. L'alcool ne serait pas en cause et la visibilité était bonne au moment de la collision.

L’unité d’identité judiciaire et des enquêteurs du SPVQ ont passé plusieurs heures sur place.