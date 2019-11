Un «dangereux» voleur est recherché à Québec

La police de Québec est aux trousses d'un voleur de 20 ans qui a sévi au moins six fois dans des commerces et dépanneurs depuis jeudi soir à Québec.

Nassim Saad s'est emparé de l'argent des tiroirs-caisses en menaçant les commis à la pointe d'un couteau. Il aurait aussi dérobé des cartouches de cigarettes dans les secteurs de Limoilou et Vanier.

Le suspect s'est présenté coup sur coup au 513 de la rue Plante, au 111 de la rue Beaucage, au 2485 du boulevard Saint-Anne et au 1655 de l'avenue d'Estimauville. Il a récidivé plus tard vendredi matin au 3240 et 1790 de la 1re Ave respectivement vers 8h45 et 10h30.

Le SPVQ invite la population à la prudence puisque le jeune homme est considéré comme étant dangereux.

Toute information à son sujet peut être transmise au 418-641-AGIR (2447) ou en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate.