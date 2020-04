Un employé infecté par le coronavirus dans un IGA de Québec

Une liste publiée par Sobeys montre qu'une vingtaine d'employés du géant de l'alimentation ont été contaminés par la COVID-19 au Canada. La moitié des cas concerne des IGA au Québec qui n'ont eu d'autres choix que d'envoyer les personnes infectées en congé.

Sobeys, qui détient plusieurs chaînes de supermarchés au pays, a dévoilé qu'un total de 24 salariés ont été testés positifs au virus depuis le 28 mars. Dans un souci de transparence à l'égard de ses clients, l'entreprise a décidé de diffuser une liste de toutes les succursales qui sont concernées.

Le IGA des Sources de la rue de l'Hêtrière à Saint-Augustin est l'unique supermarché cité dans la liste qui sera mise à jour en fonction des nouveaux cas. L'employé infecté est rentré travailler pour la dernière fois le 18 mars.

Dans chaque cas, Sobeys indique que les magasins concernés sont nettoyés et désinfectés à fond. Le géant de l'alimentation a aussi mis en place plusieurs mesures pour protéger ses employés et le public, notamment des panneaux de plexiglas aux caisses et des procédures d'hygiènes.

Nous prendrons toujours toutes les mesures nécessaires pour soutenir nos employés et assurer leur sécurité. Au besoin, nous communiquerons directement avec les clients du magasin concerné en y apposant des affiches qui expliquent les mesures prises pour gérer la situation. Par mesure de précaution, à chaque fois qu’un cas est signalé, nous nettoierons et désinfecterons à fond le magasin concerné. - Sobeys

L'entreprise possède plus de 700 magasins IGA, Rachelle Berry et Marché Bonichoix au Québec.