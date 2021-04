Un groupe de gens d'affaires rêve des Jeux olympiques à Québec

Un groupe de gens d'affaires de Québec lance officiellement une campagne visant à promouvoir la candidature de la ville aux Jeux olympiques de 2030.

Québec 2030 dit avoir l'appui de plusieurs dizaines de personnalités issues principalement des milieux des affaires et du sport.

Parmi elles, les athlètes Kim Lamarre, Mikaël Kingsbury et Charles Hamelin.

Le comité travaille à convaincre les gouvernements d'organiser des jeux transparents, moins chers et plus verts. Pour y arriver, il compte notamment impliquer davantage le secteur privé, utiliser des sites existants et temporaires, mais aussi en partageant certaines disciplines avec d’autres villes du pays possédant déjà des installations.

Il estime par ailleurs que le principe d’alternance des jeux permet d'espérer que le CIO se montre ouvert à tenir les jeux d’hiver en Amérique du Nord, à la suite des Jeux d'été de 2028 qui se tiendront à Los Angeles.