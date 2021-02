Un homme brûlé sérieusement à Beauport

Un feu d'huile de cuisson a forcé l'évacuation d'un immeuble de 24 logements, lundi soir, dans le secteur de Beauport à Québec alors qu'un locataire a dû être transporté à l'hôpital pour soigner des blessures graves aux mains.

Une trentaine de pompiers ont été appelés à se rendre au 36 de rue Francheville vers 22h25 alors qu'un incendie venait d'éclater dans un logement. Le Service de protection contre l'incendie a mis environ une heure pour maîtriser les flammes.

#INCENDIE | 2e alarme | 36 rue Francheville | Feu éclaté dans la cuisine d’un logement | 35 pompiers | Un civil avec brûlure à la main | Édifice de 4 étages avec 24 logements | Feu limité à un logement | @CroixRouge_Qc et @RTCQuebec sur place | Situation maîtrisée. pic.twitter.com/lDpYgnuFl8 — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) February 23, 2021

Les résidents des 2e et 3e étages n'ont pas pu retourner à l'intérieur à cause des dommages provoqués par l'eau et la fumée. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Les autres, plus chanceux, ont pu regagner leur lit dans la soirée.

Les pompiers des Québec soulignent qu'un 1 incendie sur 4 débute dans la cuisine.