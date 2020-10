Un Lévisien avoue avoir volé 128 000$ en matériel chez Hydro-Québec

Hydro-Québec pense avoir élucidé plusieurs vols de cuivre commis depuis 2017 à son centre administratif de Lévis. La valeur des vols et des méfaits avoisine les 128 000 dollars.

Le suspect identifié par l'enquête a avoué ses crimes aux policiers à la suite d'une perquisition la semaine dernière à son domicile.

La police de Lévis a confisqué chez l'accusé des outils de cambriolage et une certaine quantité de métaux appartenant à Hydro-Québec. Des entrées par effractions répétées de juillet à septembre ont permis de retracer l'individu.

En 2017, une série de vols au même endroit, et presque au même moment de l’année, s’était produite. L’enquête menée conjointement par Hydro-Québec et le Service de police de la Ville de Lévis a permis d’identifier un suspect comme étant l’auteur potentiel de ces vols et méfaits.

- Hydro-Québec