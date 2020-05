Un nouveau décès de la COVID à Québec

La grande région de Québec compte désormais 22 cas de COVID-19 de plus qu'hier pour un total de 1 570 personnes malades.

La hausse demeure modérée dans Chaudière-Appalaches où 4 nouvelles personnes ont été testées positives depuis 24 heures. Le bilan des victimes reste stable à 8 et le nombre de personnes rétablies augmente quant à lui à 352.

#COVID19 - En date du 13 mai, voici les principaux éléments pour le 12 mai en Chaudière-Appalaches :



🔹4 cas positifs, portant à 437 le nombre total

🔹7 personnes hospitalisées, dont trois aux soins intensifs

🔹352 personnes rétablies

🔹8 décès (cumulatif) — CISSS de Chaudière-Appalaches (@cisssca12) May 13, 2020

Dans la Capitale-Nationale, on rapporte une nouvelle victime du coronavirus. On compte 4 hospitalisations de plus pour un total de 40, dont 5 personnes aux soins intensifs. Par ailleurs, ce sont 503 personnes qui sont considérées comme guéries.

CIUSSS de la Capitale-Nationale

La personne décédée vivait à la résidence Chartwell Manoir et Cours de l'Atrium, où on comptabilise 48 personnes contaminées dont 12 employés.

En vue du déconfinement et des possibles éclosions à venir, le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance un appel aux infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et personnel d’entretien et des services alimentaires disponibles à déposer leur candidature afin de soutenir les équipes en place. Les personnes intéressées peuvent composer le 1 844 220-2227.