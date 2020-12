Un party qui coûtera cher à des ados de Lévis

La police de Lévis est intervenue dans une résidence du secteur Breakeyville pour un rassemblement illégal, vendredi soir dernier. Une quinzaine de jeunes de 15 à 18 ans faisaient le party, malgré l'interdiction de se rassembler.

Les jeunes ont reçu la visite des policiers vers 21h30, suite à une dénonciation. À leur arrivée sur place, les patrouilleurs ont fait face à des jeunes qui ont refusé de collaborer et d'ouvrir la porte aux agents de la paix.

Les policiers ont été obligés de communiquer avec la mère de l'adolescent où avait lieu la fête. Celle-ci a d'abord également refusé de collaborer, mais un rappel de la loi en vigueur l'a convaincue de les laisser entrer dans la maison.

Une quinzaine de rapports d'inspection générale seront soumis au DPCP. Une fois l'approbation reçue, des amendes de plus de 500$ seront envoyées par la poste aux jeunes d'âge mineur et de plus de 1000$ à ceux qui ont atteint 18 ans. La mère sera aussi sanctionnée pour avoir autorisé le rassemblement.

Avec la collaboration de Caroline Dumont, journaliste Bell Média.