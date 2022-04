Un pas vers le centre de services intégrés pour victimes de violence

Les travaux en vue du projet pilote de centre de services intégrés pour les victimes de violence sexuelle et conjugale sont officiellement lancés à Québec.

Une somme de 980 000 est prévue pour la mise en place du projet, qui est une première au Québec.

La Ville de Québec coordonnera les travaux, en collaboration avec différents partenaires, de ce centre qui permettra à toute personne adulte victime de violence sexuelle ou de violence conjugale et à ses enfants de recevoir des services gratuits et confidentiels en un seul endroit.

"Ce concept, qui voit le jour dans notre capitale nationale, favorisera une expérience centrée sur les besoins des personnes victimes et mieux adaptée à leur réalité. Celles-ci pourront ainsi entamer leur parcours dans un environnement plus sécurisant." - Geneviève Guillbault, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.