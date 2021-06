Un réseau de trafiquants démantelé dans la région

L'arrestation d'un revendeur de drogue a permis aux policiers de remonter jusqu'à la tête dirigeante d'un réseau criminel à Lévis. Le suspect de 30 ans a été interpelé le 27 mai dernier pour vente de cocaïne sur le territoire.

L'enquête a permis d'identifier son fournisseur qui a été visé par une perquisition dans les derniers jours.

L'individu et un autre complice opérait un réseau de trafic de stupéfiant qui alimentait non seulement Lévis, mais aussi les secteurs de Québec, Portneuf et Lotbinière.

Les perquisitions ont permis de saisir, 21 000 dollars en argent comptant, 163 000 comprimés de méthamphétamine, 487 grammes de cocaïne, 18 livres de cannabis et 4 litres de GHB.

Les accusations n'ont pas encore été déposées puisque la drogue est toujours en cours d'analyse en laboratoire.