Un résident de Québec porté disparu

L'Unité de soutien et de recherche de la police de Québec est déployée dans le parc du Bois-de-Coulonge dans le cadre des recherches visant à retrouver un homme de 70 ans, porté disparu depuis hier.

Jean Pleau a quitté sa résidence du secteur de Sillery vers 11h45 hier, et la police sollicite l'aide de la population pour le retrouver.

Il circulerait à pied et sa démarche est un peu incertaine. Son état de santé laisse par ailleurs craindre pour sa sécurité s'il n'est pas rapidement retrouvé.

M.Pleau mesure 5'9", pèse 187 lbs, a les cheveux gris et les yeux pers et porte une courte barbe grise. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt rouge et de jeans noirs.

Toute personne qui l'aurait aperçu est invitée à composer le 911 ou le 641-AGIR.