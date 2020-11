Un ruban jaune pour nos soldats sur la route de la Bravoure

En ce jour du Souvenir, le ruban jaune commémoratif en soutien à nos militaires fait son apparition sur les deux panneaux d'identification de la route de la Bravoure qui relie Québec à Shannon, non loin de la base militaire de Valcartier.

Le tronçon de 8,5 kilomètres qui mène au complexe militaire des Forces canadiennes a été nommé en l'honneur des sacrifices des soldats québécois qui ont combattu pour le pays de la Première Guerre Mondiale aux missions en Afghanistan.

En ce jour du Souvenir, il me fait plaisir d’annoncer l’apposition officielle du ruban jaune commémoratif Appuyons nos troupes sur les panneaux de la route de la Bravoure.



Ce geste de reconnaissance honore la contribution historique des Québécois qui servent notre pays. pic.twitter.com/7gnjLtWfq0 — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) November 11, 2020

Les nouveaux panneaux ont été aménagés aux deux extrémités de la route de la Bravoure, soit à l'intersection de l'autoroute Henri-IV (autoroute 573) et de l'avenue Industrielle ainsi qu'au carrefour de la route 369 et des rues Vanier et Rochon.

Le prolongement de l'autoroute Henri-IV, qui mène notamment au Village Vacances Valcartier, a été renommé la route de la Bravoure en 2012 à la suite d'une demande du député Gérard Deltell qui siégeait à l'époque à l'Assemblée nationale.