Un service de livraison pour le Grand Marché de Québec

Afin de contrer l'effet négatif de la covid-19 sur le chiffre d'affaire de ses commerçants, le Grand Marché de Québec met en place dès aujourd'hui un service de livraison à domicile.

Grâce à sa collaboration mise en place avec la plateforme Mon quartier en boîte, les résidents de Québec peuvent dès maintenant commander en ligne des produits d'une dizaine de commerçants du Marché. En plus de bénéficier du même prix qu'en boutique, les boîtes préassemblées et sur mesure de plus de 75 $ n'ont pas de frais de livraison. Dans le cas contraire, des frais de 6,95$ d'ajoutera au montant total.

Considéré comme un service essentiel, le Grand Marché de Québec reste ouvert au public tous les jours de 11h à 17h.

La livraison sera faite à vélo du mercredi au vendredi entre 15h et 18h, et les samedis de 8h à 11h dans les secteurs de Limoilou, Montcalm, Saint-Sacrement, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Foy, Sillery, Vanier, Vieux-Québec.