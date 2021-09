Un suspect de vol qualifié à identifier

Le service de police de la Ville de Québec tente d'identifier un individu recherché pour un vol qualifié.

L'évènement est survenu le 27 juillet dernier, vers 9h35, dans une accommodation au 1496, chemin de la Canardière.

Il s'agit d'un homme noir, âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 5'11'' et pèse environ 190 lb, a les cheveux rasés et une calvitie partielle.

Si vous pouvez aider le SPVQ à identifier cet homme, composez le 9-1-1. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) .