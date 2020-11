Un vaccin québécois prometteur contre la Covid-19

Le développement d'un vaccin québécois contre la Covid-19 donne des résultats prometteurs. La firme Medicago est prête à passer à la seconde phase de ses essais après avoir testé son prototype chez 180 patients de 18 à 55 ans.

La biopharmaceutique a raison de se réjouir. 100% des participants ayant reçu deux doses avec adjuvant ont développé des anticorps capables de les protéger du coronavirus.

Les chercheurs de l'entreprise, qui fabrique ses vaccins à partir de molécules végétales, n'ont noté aucun effet indésirable grave durant l'expérience. Comme c'est le cas pour les autres vaccins en général, certains patients ont ressenti des symptômes mineurs comme de la fatigue et des maux de tête.

Ce sont des résultats très encourageants. Après deux doses, le vaccin expérimental induit une production d'anticorps neutralisants et une forte réponse immunitaire cellulaire, ce qui est prometteur et justifie la poursuite d'une évaluation clinique, Nous avons de plus constaté que les niveaux d'anticorps chez les participants étaient plus élevés après la vaccination que ceux observés dans le sérum de personnes convalescentes ou guéries.

Nathalie Landry, vice-présidente exécutive aux Affaires scientifiques et médicales