Un voleur doit comparaitre aujourd'hui

Le voleur qui a dévalisé six commerces et dépanneurs de Limoilou et Vanier vendredi doit comparaitre aujourd'hui au palais de justice de Québec.

Nassim Saad a été arrêté tôt samedi matin dans le secteur de Limoilou, alors qu'il était activement recherché depuis 24 heures par les policiers.

Des patrouilleurs l'ont reconnu alors qu'il circulait à vélo sur la 3e avenue. L'homme de 20 ans a tenté de fuir à pied, mais il ne s'est pas rendu très loin.

Saad, qui était déjà connu des policiers, a menacé plusieurs commis à la pointe d'un couteau avant de déguerpir avec le contenu des tiroirs-caisses.