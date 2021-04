Une 2e dose pour les résidents de 41 CHSLD

Les résidents des 41 CHSLD publics, privés et privés conventionnés de la Capitale-Nationale commenceront dès aujourd'hui à recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le CIUSSS confirme avoir reçu les doses nécessaires du vaccin Pfizer et dit vouloir protéger le plus rapidement possible cette clientèle contre la montée des variants.

Une vingtaine de résidences seront d'abord ciblées aujourd'hui et l'opération se poursuivra jusqu'en début de semaine prochaine. Au total, 3600 aînés seront à nouveau vaccinés.

Bien que les personnes âgées concernées aient reçu le vaccin Moderna lors de la 1ère injection, celui-ci n'est actuellement pas disponible en raison de retards de livraison.

Faisant suivre un extrait d'un avis de l'Institut national de santé publique publié hier, le CIUSSS de la Capitale-Nationale précise qu'il est tout de même préférable d’offrir un vaccin à ARNm différent pour la deuxième dose que de retarder le moment de l’administration de cette deuxième dose.