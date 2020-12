Une aide de 535 000$ à Moisson Québec

La Ville de Québec octroie une aide de 535 000$ à l'organisme Moisson Québec, qui fait face à une demande grandissante de ses services en temps de pandémie.

La somme permet de boucler le budget de 8M$ du déménagement vers un entrepôt de l'avenue Kepler, après que la campagne de financement ait pris fin abruptement en mars dernier.

Les nouveaux locaux faciliteront la collecte et l'entreposage des denrées alimentaires et serviront pour la distribution de denrées aux 128 organismes qui lui sont associés.

"On va être beaucoup plus efficaces en ayant tous nos services sous un mem toit, nos camions vont pouvoir aller chercher davantage de denrees, on va pouvoir continuer de développer le programme de récupération en supermarché parce qu'on aura enfin l'espace nécessaire pour ça." - Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.