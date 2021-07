Une application pour informer des doses de vaccin disponibles

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale propose un nouvel outil pour informer la population de la disponibilité des doses de vaccins contre la COVID-19.

Sur une application mobile, disponible gratuitement pour les appareils Apple et Android, l'utilisateur précise s'il souhaite recevoir une première ou une deuxième dose et choisi le fabricant, de même que le centre de vaccination le plus près.

NotifVAX l'informe ensuite lorsque des doses sont disponibles, en fonction des annulations de rendez-vous ou des dernières doses restantes à la fin de la journée.

L'utilisateur a ensuite moins de 5 minutes pour accepter ou refuser et doit pouvoir se rendre sur le site de vaccination dans un délai de 30 minutes.