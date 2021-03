Une cérémonie nationale pour les victimes du coronavirus

Le fleurdelisé sera en berne devant l'Assemblée nationale ce jeudi en hommage aux victimes de la Covid-19, un an jour pour jour après que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré l'état de pandémie.

La cérémonie de commémoration nationale aura lieu en compagnie du premier ministre François Legault vers 12 h 15, sur le parvis de l'hôtel du Parlement. Il sera accompagné du directeur national de santé publique, des chefs des partis d'opposition à l'Assemblée nationale et de plusieurs ministres.

Des représentants des familles endeuillées et des services prioritaires sont aussi invités à ce moment de recueillement qui prendra fin avec une minute de silence.

La Covid-19 a fauché 10 481 vies depuis 12 mois au Québec. Un an plus tard, le bilan continue toujours de gonfler quotidiennement. La première victime a succombé à la maladie le 18 mars 2020 alors que l'hécatombe commençait à peine dans les résidences pour ainés.

L'arrivée des vaccins donne de l'espoir aux autorités de la santé publique alors que tous les résidents des CHSLD ont au moins reçu une dose. L'opération auprès du public est déjà démarrée à Montréal et s'amorce mercredi dans les autres régions.

Plus d'un demi-million de doses des vaccins Moderna et Pfizer ont été administrées dans la province. Le feu vert de Santé Canada pour les vaccins d'Astrazeneca et de Johnson & Johnson vont aussi permettre d'accélérer la cadence comme c'est déjà le cas à Québec.