Une clinique de dépistage de type service à l'auto à Lévis

Les résidents de la Rive-Sud de Québec n'ont plus à traverser les ponts pour savoir s'ils sont infectés par la Covid-19.

La clinique de dépistage qui vient d'ouvrir mardi au Centre Paul-Gilbert à Lévis est de type service à l'auto, ce qui signifie qu'il n'est même pas nécessaire de sortir du véhicule.

Les patients doivent communiquer au 811 pour obtenir un rendez-vous. Une cinquantaine de tests pourront être menés quotidiennement entre 8h20 et 20h00.

Le même genre d'aménagement sera déployé le plus tôt possible à Saint-Georges, Thetford Mines et Montmagny. Une clinique similaire doit aussi s'ajouter à Québec. Le territoire en compte déjà une plus conventionnelle depuis déjà une semaine.

Le gouvernement Legault a annoncé l'ajoute de 9 nouvelles cliniques aujourd'hui pour un total de 31 à travers le territoire.

En fin d'après-midi mardi, on signalait 4 cas de coronavirus dans Chaudière-Appalaches et 3 sur le territoire de la Capitale-Nationale. On en dénombre 74 au Québec et plus de 400 au Canada.

Un peu moins de 3 000 prélèvements sont en cours d'analyse à l'échelle nationale alors que 4 778 se sont avérés négatifs.