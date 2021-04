Une femme de la région devient multimillionnaire

Une résidente de la Capitale-Nationale vient de remporter la moitié du gros Lot de 30M$ du Lotto Max du 13 avril. Il s'agit d'ailleurs du montant le plus important à avoir été remporté à cette loterie avec un billet acheté en ligne dans la province.

Dans une vidéo transmise aux médias, Liliane Fortin explique avoir avoir reçu un appel de Loto-Québec au lendemain du tirage.

"J'avais pas vérifié encore, tsé on entend parler de toutes sortes de choses... Madame Dufour m'a demandé d'aller chercher mon appareil et là, j'ai vraiment vu que le billet était gagnant et que le montant était tel que ce qu'elle m'avait dit. C'était incroyable !" - Liliane Fortin, gagnante du Lotto Max.