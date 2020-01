Une femme recherchée pour voies de fait à Québec

Texte mise à jour à 15h55.

La femme recherchée par la police depuis ce midi pour une affaire de voies de fait survenue l'automne dernier à Québec s'est finalement livrée au SPVQ en après-midi.

La suspecte qui serait âgée dans la vingtaine aurait attaqué une personne qui lui serait totalement inconnue.

La scène s'est déroulée dans la nuit du 10 novembre au 580 Grande Allée, ce qui correspond au Tony Beyrouth Cité.

La victime a subi des lésions au visage.

Le Service de police de la Ville de Québec a partagé vendredi une photo de l'assaillante dans le but de l'identifier.

Elle mesure 5 pieds 6 et pèse 160 livres. Elle a les cheveux et les yeux noirs. Le soir de l'agression, elle portait une longue robe verte et une veste noire.

Toute information à son sujet peut être transmise de façon confidentielle en composant le 418 641-AGIR (2447).

Le dossier en référence est le QUE-191110-053.