Une fête de la Saint-Patrick repensée

La fête de la Saint-Patrick, annulée l'an dernier en raison de la pandémie, sera cette fois soulignée de différentes façons à Québec.

Dès ce jeudi 4 mars, plusieurs artères commerciales seront notamment décorées pour l'occasion. Ce sera notamment le cas sur l'avenue Cartier, la rue St-Jean, la rue St-Joseph, la rue du Petit-Champlain, place Royale et la 3e Avenue.

Des restaurateurs proposeront des menus pour emplorter en formule table d'hôte, à thématique irlandaise, à partir du 11 mars. Il sera également possible de profiter d'accords mets et bières irlandaises et de listes musicales proposées gratuitement pour compléter l'expérience.

Le jour de la fête de la Saint-Patrick, le 17 mars, le spectacle virtuel "De l'Irlande à Québec" sera présenté sur le site de la Ville de Québec.