Une fillette de 4 ans meurt de la COVID-19

Une fillette âgée de 4 ans est décédée au CHU de Québec en raison de circonstances liées à la COVID-19.

Dans un communiqué, le CHU offre ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille de l'enfant et ajoute qu'aucun autre commentaire ne sera fait.

Le 17 décembre dernier, l'hôpital Sainte-Justine à Montréal avait aussi annoncé la mort d'un bébé de moins de deux mois ayant contracté la COVID-19.