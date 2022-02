Une manifestation de camionneurs en plein carnaval?

Les manifestations contre les mesures sanitaires qui pourraient se tenir à Québec dans les prochains jours inquiètent le Carnaval de Québec qui doit lancer ses activités vendredi.

Dans un courriel, la directrice générale, Mélanie Raymond indique qu'il serait déplorable que le carnaval devienne une victime collatérale des manifestations, mais que s'il le faut, l'organisation composera avec les événements.

Elle ajoute que la situation est présentement sous analyse avec les autorités compétentes et que la priorité sera d'assurer la sécurité de tous.

Un groupe de camionneurs prévoit se rassembler vendredi ou samedi devant l'Assemblée nationale, secteur où se trouvent plusieurs sites carnavalesques, dont le palais de bonhomme.

Le syndicaliste Bernard "Rambo" Gauthier s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour inviter les camionneurs québécois à se rendre manifester à Québec contre les mesures sanitaires.



RÉACTIONS DU MAIRE DE QUÉBEC

Appelé à commenter une possible manifestation des camionneurs dans sa ville plus tard cette semaine, le maire de Québec, Bruno Marchand reconnaît que le moment est mal choisi avec le début de Carnaval, et la récente réouverture des restaurants.

Il reconnaît le droit de manifester dans la Capitale-Nationale, mais il souhaite que cela se déroule dans le respect.