Une marche pour honorer les deux frères assassinés à Wendake

Un peu plus de 350 personnes, dont le député Gérard Deltell et le chef de la nation Konrad Sioui, ont marché hier à Wendake en mémoire des deux frères assassinés une semaine plus tôt.

Les membres de la communauté ont aussi prié, chanté et dansé en présence de la maman des victimes de deux et cinq ans.

Le rassemblement était diffusé en direct sur Facebook puisque le nombre de personnes étaient limité à cause de la pandémie.

Nous étions plusieurs centaines, réunis à Wendake cet après-midi, à la mémoire des deux petits enfants assassinés la semaine dernière. pic.twitter.com/KLOMd2v2Jp — Gérard Deltell (@gerarddeltell) October 18, 2020

Quatre enquêtes ont été déclenchées depuis le drame, dont une externe qui doit examiner le rôle de la Direction de la protection de la jeunesse qui aurait reçu au moins trois signalements.

Un homme de 30 ans, Michaël Chicoine, a été accusé du double meurtre.