Une nouvelle centrale de police à 124M$

Le coût de la réorganisation policière incluant le nouveau quartier général explose à Québec.

Le budget passe de 72 à 124 millions de dollars, après l'échec de la première mouture du projet.

La centrale de six étages sera construite au coin l'autoroute laurentienne et du boulevard Louis-XIV et elle doit être livrée en 2023.

L'ajout d'un garage intérieur pour les autopatrouilles fait partie des éléments qui n'existaient pas dans la première version. Le QG aura l'espace nécessaire pour rapatrier plusieurs activités, dont les affaires internes, la centrale 9-1-1, le centre de formation et le soutien juridique.

À elle seule, la conversion de l'édifice F.X. Drolet en poste de quartier nécessite un investissement de 22 millions de dollars.

750 policiers et civils travailleront dans le nouveau quartier général.

En attendant les nouvelles installations, les patrouilleurs des postes de quartier de Charlebourg et de la Haute-Saint-Charles devront déménager dans la vétuste centrale Victoria au printemps.

Des correctifs doivent d'ailleurs être apportés au vieil édifice construit en 1965 après à la demande de la CNESST.