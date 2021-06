Une place publique flambant neuve devant l'hôtel de ville

La place de l'Hôtel-de-Ville triplera de superficie dans le cadre de travaux de rajeunissement de 10 millions de dollars dans le Vieux-Québec.

Le quadrilatère sera complètement rénové afin de donner plus d'espaces aux piétons et d'optimiser leur sécurité. La superficie des lieux passera de 1 245 mètres carrés à près de 4400 mètres carrés.

Le projet prévoit l'ajout de bollard, de trottoirs, de traverses élargies et des voies de circulations plus minces.

3 000 véhicules et 10 000 piétons fréquentent le secteur de l'hôte de ville en semaine.

Lieu de convergence institutionnelle, de commémoration et d'animation, aujourd'hui la place de l'Hôtel-de-Ville est victime de son succès et nécessite un rafraîchissement. La reconfiguration et l'élargissement des limites de la place réduiront l'espace réservé jusqu'à maintenant aux automobiles au bénéfice des piétons qui pourront profiter de l'endroit en toute sécurité.

- Régis Labeaume, maire de Québec