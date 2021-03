Une rencontre Labeaume-Bonnardel d'ici la fin de la semaine

La rencontre du maire de Québec avec le ministre des Transports François Bonnardel concernant le tramway doit avoir lieu d'ici la fin de la semaine.

Faisant preuve de discrétion quant au moment et au lieu de cette rencontre, M.Labeaume a simplement ajouté que la ministre Geneviève Guilbault serait aussi présente.

Ce sera alors l'occasion pour le maire de présenter une nouvelle version de son projet.

"On va présenter notre 3e proposition de changement au tracé et on croit que ça devrait être la bonne et que ça pourrait satisfaire tout le monde." - Régis Labeaume, maire de Québec.

Cette rencontre était une condition du premier ministre François Legault avant de pouvoir discuter avec lui.

Pour M.Labeaume, il n'existe aucun autre projet plus important pour assurer la relance économique de la Ville et celui-ci doit être lancé rapidement pour éviter de perdre des consortiums et des hausses de coûts.