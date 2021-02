Une sinistre drogue en circulation à Québec

Une drogue jugée excessivement dangereuse qui contient du fentanyl et de l'héroïne circule dans les rues de Québec ce qui force les autorités à mettre en garde la population.

Les policiers ont mis la main sur des sachets de la substance granuleuse lors d'une perquisition menée plus tôt cette semaine. On ignore l'endroit visé, la quantité de la substance saisie et s'il y a eu des arrestations.

Le Service de police de la Ville de Québec prévient que la drogue en question, qui se décline sous forme de poudre mauve, bleue, brune et rose, pourrait être mortelle.

Le simple fait de la toucher ou d'en inhaler peut provoquer des maladies graves et même la mort.

Le SPVQ tient à prévenir les citoyens des risques associés à cette drogue dure qui

pourrait causer des surdoses graves, voire mortelles chez les consommateurs. Le fait

d’en toucher ou d’en inhaler peut causer des maladies graves et même la mort. - David Pelletier, agent aux communications au SPVQ

Toute information au sujet de cette drogue peut être transmise de façon confidentielle en composant le 418 641-AGIR (2447).