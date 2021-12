Urgence Neige - Québec: L'école de vos enfants est-elle fermée?

Écoles – Services de garde – Transport scolaire

6 décembre 2021

Ouvert ou Fermé ?

On vous tient informés de la situation des écoles, services de garde et transport scolaire fermés sur votre région.

Pour tout savoir sur la prochaine tempête, mettez cette page dans vos favoris et revenez ici pour connaître les fermetures d'école causées par la météo.



Capitale-Nationale Commissions scolaires Écoles Services de garde Transport scolaire CSS de la Capitale Fermé CSS Central Québec Fermé Fermé Fermé CSS de Charlevoix Fermé Ouvert Fermé CSS des Découvreurs Fermé Fermé CSS de Portneuf Fermé Fermé Fermé CSS des Premières-Seigneuries Fermé Ouvert Fermé

Chaudière-Appalaches Commissions scolaires Écoles Services de garde Transport scolaire CSS des Navigateurs Fermé Fermé Fermé CSS de la Beauce-Etchemin Fermé Ouvert CSS de la Côte-du-Sud Fermé Fermé

Marcelle-Mallet

Collège François-de-Laval

Ursulines (Québec et Loretteville)

Collège St-Charles-Garnier

Juvénat Notre-Dame

École secondaire Mont-St-Sacrement

CDFM huron-wendat

Externat Saint-Jean-Berchmans

Institut Saint-Joseph

Collège de Lévis

Externat Saint-Coeur de Marie

Collège de Champigny

École secondaire privée François-Bourrin

Collège Dina-Bélanger de St-Michel-de-Bellechasse

Séminaire des Pères Maristes

Collège Jésus-Marie de Sillery

Académie Saint-Louis

Séminaire Saint-François

École L'Eau-Vive

Collège Stanislas de Québec

Vision St-Augustin

Cégep Beauce-Appalaches (les cours au secteur régulier, les stages ainsi que les activités parascolaires sont suspendus)

Cégep de Thetford (cours incluant ceux offerts par le Service de la formation continuesont suspendus). La Bibliothèque et le CAPS sont toutefois ouverts.

Service de transport adapté de la STLévis

Service de transport adapté et collectif de Lotbinière