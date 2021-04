Vaccin AstraZeneca: les derniers coupons rapidement écoulés

La popularité de la vaccination AstraZeneca a encore été démontrée, ce matin. Les quelques 1200 coupons disponibles dans les deux cliniques sans-rendez-vous de Québec se sont écoulés en moins d'une heure.

À partir de maintenant, les personnes de 55 ans et plus intéressées à se faire administrer le vaccin AstraZeneca doivent passer par le site clicsanté.ca pour obtenir l'une des 31 000 plages horaires disponibles. Plus de 15 000 autres viendront s'ajouter.

À 13h30, ce sont 13 384 rendez-vous qui avaient déjà trouvé preneur.

La vaccination avec AstraZeneca est offerte aux endroits suivants:

Clinique désignée CERVO

Clinique désignée de l'Ancienne-Lorette

Centre de vaccination de masse d'Expo Cité

Centre de vaccination de masse de l'Université Laval

Centre de vaccination de masse Rolland-Dion à Portneuf

Centre de vaccination de masse à l'aréna Baie-Saint-Paul dans Charlevoix

Rappelons par ailleurs que pour la première fois, le CIUSSS de la Capitale-Nationale procédera à la vaccination de nuit, entre 21h samedi et 5h dimanche matin, au centre de vaccination de masse ExpoCité. Un total de 950 rendez-vous sont disponibles.