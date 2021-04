VACCINATION: Au tour des travailleurs essentiels et malades chroniques

La vaccination contre la COVID-19 passe en deuxième vitesse. Le gouvernement Legault l'élargit à d'autres groupes prioritaires.

150 000 personnes âgées de moins de 60 ans résidant sur l'île de Montréal et vivant avec une maladie chronique pourront être vaccinées à partir de lundi, au moment de leur rendez-vous avec leur médecin traitant. Ces personnes doivent être hospitalisées ou suivies régulièrement à l'hôpital.

De leur côté, les travailleurs essentiels dont le lieu d'emploi est à Montréal, preuve à l'appui, pourront obtenir un rendez-vous dès vendredi. À nouveau, ce sont plus de 150 000 personnes qui sont visées.

La liste établie par Québec comprend :

Le personnel du milieu scolaire

Le personnel des milieux de garde pour enfants (garderies et CPE)

Les pompiers, policiers et les gardiens de prison

Les travailleurs du milieu communautaire

Les travailleurs étrangers temporaires et le personnel des abattoirs

Le personnel minier en région éloignée

En faisant le point sur la vaccination lors d'un point de presse ce matin, le ministre de la Santé Christian Dubé a aussi ajouté que les rendez-vous pour la vaccination des 60 ans et plus seront ouverts dès demain, partout au Québec.

Les plages horaires seront toutefois disponibles dans quelques semaines seulement, en raison des arrivages de vaccins.

Québec précise par ailleurs que les régions dont la situation est actuellement plus difficile recevront de nouvelles doses de vaccins. La Capitale-Nationale en recevra donc 8000, Chaudière-Appalaches, 3000 et l'Outaouais, 9000.

Concernant le vaccin AstraZeneca, il sera offert dès demain, à toutes les personnes de 55 ans et plus souhaitant devancer leur rendez-vous. Les personnes intéressées pourront alors se rendre dans des cliniques sans rendez-vous désignées ouvertes de 8h à 20h (consultez la liste ICI).

Cette possibilité vise toutes les régions du Québec, mais les résidents du Bas-St-Laurent et du Saguenay-Lac-St-Jean devront patienter jusqu'à vendredi.

RÉACTION DE LA FAE

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) salue l’annonce du gouvernement concernant la vaccination du personnel scolaire, mais lui demande d’élargir l'accès à l’ensemble des profs du Québec, dès que l’inventaire des doses de vaccins le permettra.

La FAE évoque la rapidité avec laquelle les variants se propagent à travers les régions.

« En faisant cette annonce, le ministre Dubé reconnait enfin que le réseau scolaire est le théâtre d’éclosion difficile à contrôler. Avec plusieurs autres travailleuses et travailleurs, les profs sont donc confrontés à de hauts risques considérant qu’ils côtoient de nombreux élèves quotidiennement, dans des milieux où les problèmes de ventilation et d’aération demeurent préoccupants. En raison de la rapidité avec laquelle les nouveaux variants se propagent et de leur dangerosité, le gouvernement doit tenir compte que les éclosions surviennent dans les écoles peu importe la zone dans laquelle elles se situent et ainsi rendre accessible la vaccination aux profs de l’ensemble du Québec le plus rapidement possible. » -Sylvain Mallette, président de la FAE