Vaccination contre la COVID-19: près de 100 000 rendez-vous donnés

Près de 100 000 rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 ont été donnés aujourd'hui, selon un bilan dressé par Québec en fin d'après-midi. Satisfait, le ministre de la Santé Christian Dubé précise que les problèmes rencontrés par la plateforme web et la ligne téléphonique ont été ou sont en voie d'être réglés.

Les accompagnateurs des personnes de 85 ans et plus ont été nombreux à déplorer devoir réserver une place à une journée différente, en raison de leur tranche d'âge. La situation sera régularisée avant demain matin, assure le ministre Dubé.

La trop forte demande a par ailleurs été difficile à assimiler pour la ligne téléphonique, nécessitant des ajustements à la bande passante. Afin de limiter les problèmes, M.Dubé rappelle l'importance de ne pas appeler pour le moment si vous êtes nés après 1936.

«Ce que je demande aux Québécois c'est de continuer à donner un coup de main. Si vous n'avez pas 85 ans (et plus), n'appelez pas tout de suite. On doit avoir un geste de solidarité.» -Christian Dubé, ministre de la Santé