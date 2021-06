Vaccination: le CIUSSS interpelle les 18-35 ans

Malgré une forte adhésion de la population à la campagne de vaccination, les 18-35 ans demeurent plus difficile à joindre. 9000 rendez-vous sont encore à pourvoir dans cette tranche d'âge pour atteindre l'objectif de 75%.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance un appel aux jeunes adultes qui n'ont toujours pas reçu leur première dose ou pris leur rendez-vous.

L'organisme rappelle que du sans rendez-vous est offert de jour comme de soir à ExpoCité et à l'Université Laval, alors qu'il sera possible d'être vacciné à l'auto, à moto ou à vélo, en fin de semaine et le weekend prochain, au PEPS de l'Université Laval.

Dans tous les cas, le vaccin est administré à l'intérieur d'un délai de 30 minutes, promet-on. Il est aussi possible de prendre rendez-vous peuvent le faire sur la plateforme Clic Santé.

Le CIUSSS souhaite obtenir une réponse favorable des 18-35 ans pour combler les plages horaires disponibles avant le début de l'administration de la 2e dose.

Rappelons que le calendrier concernant les deuxièmes doses doit être dévoilé demain, par le ministre de la Santé, Christian Dubé.