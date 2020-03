Vélo Québec demande à être considéré comme service essentiel.

L'organisation demande au gouvernement de reconnaître le vélo comme moyen de transport essentiel en ce temps de crise!

Rappelant que tous les Québécois et Québécoises ne possèdent pas une voiture et qu'il est recommandé d’utiliser le moins possible le transport collectif, Vélo Québec suggère que les boutiques de vélos soient autorisées à opérer.

La demande, qui est déjà effective en Ontario, à New York et à Philadelphie, devrait permettre aux citoyens de respecter une distance sécuritaire avec les autres.

À ce moment précis de l'année, l'organisation explique que c’est le moment de l’année où les cyclistes vont s’acheter un vélo, le faire réparer ou encore l'entretenir.