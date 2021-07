Vers un train à grande fréquence entre Québec et Toronto

Ottawa ira de l'avant avec le projet de train à grande fréquence, reliant Québec et Toronto.

À une vitesse de 200 km/h, le service permettrait de gagner une trentaine de minutes sur le trajet entre Québec et Montréal et une heure et demie entre Québec et Toronto.

Une trentaine de départs, soit le triple d'actuellement, seraient offerts chaque jour.

Le projet du gouvernement fédéral prévoit notamment une gare à l'aéroport Jean-Lesage et des véhicules électriques à 90%.

Au cours des prochains mois, les entreprises privées ainsi que les communautés autochtones seront consultées concernant le modèle de véhicule et les services à offrir.

Les premiers appels d'offres doivent être lancés à l'automne, pour une livraison prévue en 2030.

Le budget et l'échéancier précis n'ont toutefois pas encore été détaillés.