L'actuel président du conseil municipal de la Ville de Québec et conseiller du district de St-Rodrigue, Vincent Dufresne, quitte la politique municipale pour relever de nouveaux défis.

Il a récemment accepté un poste au sein du Groupe Le Massif, où il entrera en fonction le 5 avril à titre de chef de la montagne, un poste créé à son image, précise-t-il.

"Je vais être en charge des opérations de la montagne, en charge également de tout le volet service à la clientèle, autant l'accueil, billetterie, bars, restauration, opérations montagne, remontées mécaniques, patrouille, moniteurs de ski, etc."- Vincent Dufresne, conseiller du district de St-Rodrigue.

Le maire Labeaume a souligné ses qualités personnelles en tant que joueur d'équipe et le travail effectué dans ses fonctions.

"Ses nouveaux employeurs sont privilégiés de compter ses compétences, mais surtout sur sa personnalité unique." - Régis Labeaume. maire de Québec.

M.Dufresne a été élu conseiller municipal en 2012, après avoir été directeur général de l’Hôtel PUR et de l’ancien Four Points by Sheraton de Québec.

La Ville annoncera dans les prochaines semaines le nom de son ou ses successeurs comme président du conseil municipal, président d'ExpoCité et président du conseil d'arrondissement.

Le poste de conseiller de St-Rodrigue sera comblé lors des élections municipales, l'automne prochain.